Жилой дом загорелся на площади 1,6 тыс "квадратов" в Мурманской области

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар произошел в жилом доме в Мурманской области. Об этом информирует пресс-служба МЧС РФ.

Как передает ТАСС, возгорание произошло в городе Кандалакша в здании на улице Спекова.

"Произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом здании. Горят два подъезда и кровля", – сообщили в МЧС.

Там заявили, что общая площадь пожара составляет 1,6 тысячи квадратных метров. В тушении огня задействованы 50 человек и 14 единиц техники.

"Произошло частичное обрушение кровли со стороны третьего подъезда", – рассказали в ведомстве.

Там добавили, что из горящего здания удалось спасти двух человек. Еще 15 жильцов были эвакуированы.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Причины возгорания выясняются.

Ранее пожар охватил здание склада в Подмосковье. Сообщалось, что огонь распространился на площади 972 квадратных метра.