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Происшествия

15:44

Пожар на балконах жилого дома в ТиНАО потушили

происшествия пожар

Фото: МЧС России

Пожар, охвативший балконы жилого дома в поселении Мосрентген в ТиНАО, потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России.

По уточненным данным, загорелись балконы с 3 по 9 этажи.

"Девятиэтажный дом, горела одна из квартир на 2-м этаже на общей площади около 25 квадратных метров и балконы с 3-го по 9-й этаж. В 14:23 пожар в квартире был ликвидирован, в 15:04 открытое горение на балконах было ликвидировано", – рассказали в ведомстве.

Согласно информации МЧС, в результате происшествия пострадали 14 человек. Есть погибшие – это два ребенка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В ходе тушения пожара были спасены пять человек, добавили в МЧС.

Пожар в доме 31 в поселении Мосрентген произошел днем в субботу, 6 февраля. Изначально сообщалось о возгорании в квартире на втором этаже, также поступала информация об огне на балконах с 1 по 9 этажи.

Два ребенка погибли при пожаре в Мосрентгене

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