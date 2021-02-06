Двое детей и взрослый погибли при пожаре в поселении Мосрентген

Фото: МЧС России

Двое детей и взрослый погибли при пожаре в жилой многоэтажке в поселении Мосрентген в Новой Москве, еще 14 человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"Пострадали 17 человек, из них погибли 3 человека: взрослый и двое детей", – рассказали в ведомстве.

Как сообщил источник в экстренных службах, пожар произошел в квартире на втором этаже. В момент возгорания в ней никого не было и огонь быстро распространился. По предварительным данным Следственного комитета (СК), причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

"Следствие рассматривает различные версии возгорания, в том числе неисправность электропроводки", – заявила представитель столичного главка СК Юлия Иванова.

Ранее пожар произошел в поселке Богандинском в Тюменской области. Возгорание случилось в квартире одноэтажного дома по адресу Привокзальная улица, дом 7. В результате происшествия погибли двое детей 2016 и 2020 года рождения.