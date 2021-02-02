Пожар в детском центре на северо-востоке Москвы потушен

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Пожар в здании детского центра на северо-востоке Москвы ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 20:16 пожар ликвидирован", – рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в результате возгорания никто не пострадал, поскольку до прибытия пожарных из здания были эвакуированы 38 детей и 15 сотрудников учреждения.

Пожар в здании детского центра по адресу улица Полярная, дом 54, корпус 3 произошел вечером 2 февраля. Сообщалось, что пламя охватило третий этаж здания.