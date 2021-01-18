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Москва 24

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Происшествия

07:36

Один человек погиб при пожаре в Останкинском районе

происшествия пожар

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

Как передает ТАСС, возгорание случилось в квартире дома по адресу улица 1-я Останскинская, дом 25. Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 06:38.

"Происходило возгорание личных вещей и мебели в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома", – рассказали в МЧС.

Там также сообщили о спасении из горевшей квартиры одного человека. Позднее стало известно, что еще один человек при пожаре погиб.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Сейчас пожар потушен. Его причины устанавливаются.

Ранее пожар случился в жилом доме на улице Берзарина в Москве. Из горящего здания удалось спасти семь человек, один из них пострадал.

На улице Берзарина потушили пожар в многоэтажке

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