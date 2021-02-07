Пожар в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве потушен

Фото: стоп-кадр видео vk.com/ "Тимирязевский Войковский Коптево"

Пожарные потушили загоревшийся грузовой автомобиль в Алабяно-Балтийском тоннеле. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Принятыми мерами в 14:54 пожар был ликвидирован. Площадь пожара составила 10 квадратных метров", – заявили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

Водителя грузовика осматривают медики.

О возгорании стало известно днем 7 февраля. Точная причина пожара выясняется.

Из-за чрезвычайного происшествия временно перекрыто движение в Алабяно-Балтийском тоннеле. Для объезда водителей просят использовать Ленинградский проспект, выехав на него через Песчаную улицу. Также есть возможность повернуть с улицы Алабяна.