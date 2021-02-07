Пожар в ангаре на Варшавском шоссе локализован

Фото: телеграм-канал Москва 24

Пожар в металлическом ангаре на юге столицы локализован на площади в 1000 квадратных метров, сообщает РИА Новости.

Предотвратить распространение огня удалось в 17 часов 08 минут. Тушение продолжается.

О крупном пожаре на одном из складов на Варшавском шоссе, доме 37 А, корпусе 1, стало известно около 16:00. Тогда площадь возгорания составляла около 400 квадратных метров, затем увеличилась до 1000 "квадратов".

Сообщалось о частичном обрушении ангара. Возгоранию присвоен третий номер сложности из пяти возможных. Информации о пострадавших не поступало.

К тушению пожара привлекли три вертолета, которые оборудованы специальным водосливным устройством. Это позволяет сбрасывать на очаг возгорания одновременно до пяти тонн воды. Также огонь ликвидируют 94 человека личного состава и 29 единиц техники.

На месте происшествия работает лаборатория, которая берет замеры атмосферного воздуха на предмет превышения ПДК загрязняющих веществ.

Из-за ЧП движение транспорта на Варшавском шоссе затруднено. Затор растянулся на два километра.

