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Происшествия

16:43 (обновлено 07.02.2021 17:15)

Площадь пожара на Варшавском шоссе возросла до 1000 "квадратов"

происшествия пожар

Фото: телеграм-канал Москва 24

Площадь пожара в металлическом ангаре на юге столицы возросла до одной тысячи квадратных метров, сообщает РИА Новости.

Возгоранию на Варшавском шоссе, доме 37 А, корпусе 1, присвоен третий номер сложности из пяти возможных. Информации о пострадавших не поступало.

К тушению пожара привлекли три вертолета. Также огонь ликвидируют 94 человека личного состава и 29 единиц техники.

На месте происшествия работает лаборатория, которая берет замеры атмосферного воздуха на предмет превышения ПДК загрязняющих веществ.

О крупном пожаре на одном из складов стало известно около 16:00. Тогда площадь возгорания составляла около 400 квадратных метров. Сообщалось о частичном обрушении ангара.

Из-за ЧП движение транспорта на Варшавском шоссе затруднено. Затор растянулся на два километра.

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