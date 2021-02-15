В ТиНАО из-за пожара обрушился жилой дом

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В деревне Нижнее Валуево в ТиНАО в результате пожара полностью обрушился жилой дом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В деревне Нижнее Валуево произошло загорание жилого дома. В результате пожара дом полностью обрушился на площади 60 квадратных метров. Один человек в результате ЧП пострадал", – сказал источник.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего и состояние произошедшего.

Ранее строительные леса обрушились в Лубянском проезде в центре Москвы. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров. На место оперативно прибыли экстренные службы столицы. В результате происшествия пострадал один человек, ему потребовалась госпитализация.