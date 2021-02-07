Крыша стоянки загорелась на площади 2 тыс "квадратов" в Кировской области

01:01
Фото: ГУ МЧС РФ по Кировской области
Крыша крытой стоянки загорелась в Кировской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
По имеющимся данным, пожар охватил одноэтажное кирпичное здание в селе Совье по адресу улица Молодежная, дом 2. Сигнал о возгорании поступил 6 февраля в 22:09 по московскому времени.
"В результате пожара сгорела крыша по всей площади – 2 тысячи квадратных метров", – сказали в МЧС.
В данный момент пожар локализован. Информации о пострадавших нет.
Тушение возгорания продолжается. В ликвидации огня принимают участие 19 человек и 5 единиц техники.
Ранее жилой дом загорелся на площади 1,6 тыс "квадратов" в Мурманской области. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли здания.
Накануне при пожаре в жилой многоэтажке в поселении Мосрентген в Новой Москве пострадали 17 человек, три из которых погибли. Как сообщил источник в экстренных службах, пожар произошел в квартире на втором этаже. В момент возгорания в ней никого не было и огонь быстро распространился.
Сергей Собянин пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
СК рассматривает различные версии пожара в поселении Мосрентген
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: