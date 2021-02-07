Крыша стоянки загорелась на площади 2 тыс "квадратов" в Кировской области

Фото: ГУ МЧС РФ по Кировской области

Крыша крытой стоянки загорелась в Кировской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

По имеющимся данным, пожар охватил одноэтажное кирпичное здание в селе Совье по адресу улица Молодежная, дом 2. Сигнал о возгорании поступил 6 февраля в 22:09 по московскому времени.

"В результате пожара сгорела крыша по всей площади – 2 тысячи квадратных метров", – сказали в МЧС.

В данный момент пожар локализован. Информации о пострадавших нет.

Тушение возгорания продолжается. В ликвидации огня принимают участие 19 человек и 5 единиц техники.

Ранее жилой дом загорелся на площади 1,6 тыс "квадратов" в Мурманской области. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли здания.

Накануне при пожаре в жилой многоэтажке в поселении Мосрентген в Новой Москве пострадали 17 человек, три из которых погибли. Как сообщил источник в экстренных службах, пожар произошел в квартире на втором этаже. В момент возгорания в ней никого не было и огонь быстро распространился.

Сергей Собянин пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.