СК возбудил уголовное дело после пожара в Мосрентгене

18:45
Фото: РИА Новости/ Владимир Буров
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после пожара в многоэтажке в поселении Мосрентген в Новой Москве, в результате которого погибли двое детей и один взрослый. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности)", – говорится в сообщении.
В настоящий момент ведомство проверяет информацию о потерпевших в результате ЧП. Следствие рассматривает различные причины возгорания, в том числе неисправность электропроводки.
"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначаются судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Расследование продолжается", – сообщает СК.
Как сообщалось, при пожаре в жилой многоэтажке в поселении Мосрентген в Новой Москве пострадали 17 человек, три из которых погибли. Как сообщил источник в экстренных службах, пожар произошел в квартире на втором этаже. В момент возгорания в ней никого не было и огонь быстро распространился.
Сергей Собянин пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Тело погибшего при пожаре в Мосрентгене обнаружили под завалами
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