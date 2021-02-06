СК возбудил уголовное дело после пожара в Мосрентгене

Фото: РИА Новости/ Владимир Буров

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после пожара в многоэтажке в поселении Мосрентген в Новой Москве, в результате которого погибли двое детей и один взрослый. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности)", – говорится в сообщении.

В настоящий момент ведомство проверяет информацию о потерпевших в результате ЧП. Следствие рассматривает различные причины возгорания, в том числе неисправность электропроводки.

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначаются судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Расследование продолжается", – сообщает СК.

Как сообщалось, при пожаре в жилой многоэтажке в поселении Мосрентген в Новой Москве пострадали 17 человек, три из которых погибли. Как сообщил источник в экстренных службах, пожар произошел в квартире на втором этаже. В момент возгорания в ней никого не было и огонь быстро распространился.

Сергей Собянин пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.