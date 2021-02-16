Четыре человека спасли при пожаре в Отрадном

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар произошел в жилом доме в столичном районе Отрадное. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Известно, что сигнал о пожаре поступил в дежурную часть 15 февраля в 22:20.
"Поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Бестужевых, дом 25", – уточнили на сайте МЧС.
По данным ведомства, возгорание произошло в одной из квартир 16-этажного жилого дома. Там загорелись личные вещи и мебель. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.
"С шестого этажа были спасены четыре человека", – рассказали в МЧС.
Там добавили, что в 22:49 пожар был локализован, а в 22:53 – ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал.
Ранее взрыв произошел на газораспределительном узле на востоке Луганска. После этого на месте происшествия возник пожар.
14 февраля пожар произошел на Мясницкой улице в Москве. В районе случившегося было перекрыто движение транспорта.
Из здания эвакуировали порядка 40 человек. Площадь огня составляла 500 квадратных метров.
Позднее пожар был потушен.
Пожар в хостеле в центре Москвы потушен
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