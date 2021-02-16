Четыре человека спасли при пожаре в Отрадном

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в жилом доме в столичном районе Отрадное. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Известно, что сигнал о пожаре поступил в дежурную часть 15 февраля в 22:20.

"Поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Бестужевых, дом 25", – уточнили на сайте МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло в одной из квартир 16-этажного жилого дома. Там загорелись личные вещи и мебель. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

"С шестого этажа были спасены четыре человека", – рассказали в МЧС.

Там добавили, что в 22:49 пожар был локализован, а в 22:53 – ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее взрыв произошел на газораспределительном узле на востоке Луганска. После этого на месте происшествия возник пожар.

14 февраля пожар произошел на Мясницкой улице в Москве. В районе случившегося было перекрыто движение транспорта.

Из здания эвакуировали порядка 40 человек. Площадь огня составляла 500 квадратных метров.

Позднее пожар был потушен.