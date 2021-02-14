На Мясницкой улице перекрыли движение из-за пожара

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

В центре Москвы по Мясницкой улице перекрыли движение транспорта из-за крупного пожара. Об этом сообщает дептранс в Telegram.

"Произошло возгорание в жилом доме. Движение по улице Мясницкая полностью перекрыто. Затруднение движения – 0,4 километра", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что из-за возгорания эвакуировали 40 человек. Площадь пожара достигла уже 500 квадратных метров. На месте работают пожарные.