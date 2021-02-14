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Происшествия

20:53

В хостеле на Мясницкой произошел пожар

происшествия

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

В хостеле на Мясницкой улице произошел пожар. Эвакуированы 40 человек, сообщает телеканал Москва 24.

Площадь пожара достигла уже 500 квадратных метров. На месте работают пожарные.

Как сообщает ТАСС, огонь распространился на второй этаж, ранг пожара повышен.

Ранее семь человек пострадали при пожаре в частном доме в подмосковном городе Видное. По данным источника ТАСС, в доме располагалось нелегальное швейное производство и в момент пожара там находились 27 человек.

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