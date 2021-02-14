Семь человек пострадали при пожаре в подмосковном Видном

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семь человек пострадали при пожаре в частном доме в подмосковном городе Видное, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

ЧП произошло в ночь на 14 февраля в городском округе Ленинский в поселке Развилки. В 3-м Анисовском проезде горел частный четырехэтажный дом. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

По данным источника ТАСС, в доме располагалось нелегальное швейное производство и в момент пожара там находились 27 человек.

Одна из пострадавших отравилась продуктами горения и была спасена, шестеро получили травмы, выпрыгивая из окон. Остальных эвакуировали.

Ранее сообщалось, что хлопок газа произошел на цветочном рынке в Краснодаре. В результате взрыва начался пожар, жертвой которого стал один человек, а двое пострадали.

