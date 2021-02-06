Взрыв произошел в жилом здании во французском Бордо – СМИ

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Взрыв прогремел в жилом здании в центре французского города Бордо. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Как уточняется, инцидент произошел в субботу утром. По данным телеканала, отголоски взрыва ощущались во всем районе недалеко от центра города. В некоторых магазинах взрывной волной выбило стекла.

На место происшествия прибыли спасатели и полицейские. Информация о пострадавших не поступала. Причины произошедшего уточняются.

Ранее в жилом доме в австрийской коммуне Лангенцерсдорф (федеральная земля Нижняя Австрия) прогремел взрыв. Отмечалось, что обрушились третий и четвертый этажи здания.