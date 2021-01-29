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В мире

11:28

Взрыв произошел в жилом доме в Австрии

за рубежом происшествия

Фото: twitter.com/breakinglv

В жилом доме в австрийской коммуне Лангенцерсдорф (федеральная земля Нижняя Австрия) прогремел взрыв, сообщает Kronen Zeitung.

Хлопок произошел около 08:00 по местному времени (10:00 мск). Отмечается, что обрушились третий и четвертый этажи здания.

На место сразу же выехали пожарные. Задействованы также два вертолета неотложной медицинской помощи.

Сколько человек находились в здании, пока неизвестно. Однако уточняется, что удалось спасти как минимум одного.

25 января взрыв в жилом здании произошел в пригороде Баку. Очевидцы рассказали, что после взрыва в доме начался пожар, ударной волной выбило стекла в квартирах близлежащих многоэтажек. По данным МЧС, спасателям удалось вытащить из-под завалов двух человек.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Архангельске. Имущество жильцов и стена оказались повреждены. В результате инцидента никто не пострадал. Из здания удалось эвакуировать 49 человек, в том числе 9 детей.

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