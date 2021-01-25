В пригороде Баку произошел взрыв в жилом доме

В пригороде Баку произошел взрыв в жилом здании, под завалами могут быть люди, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Как уточняется, инцидент произошел в городе Хырдалан Абшеронского района.

Очевидцы рассказали, что после взрыва в доме начался пожар, ударной волной выбило стекла в квартирах близлежащих многоэтажек.

По данным МЧС, спасателям удалось вытащить из-под завалов двух человек.

"Поисково-спасательные работы продолжаются. Предполагается, что под завалами еще есть люди. Причины взрыва уточняются", – сообщили в ведомстве.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Архангельске. Имущество жильцов и стена оказались повреждены. В результате инцидента никто не пострадал. Из здания удалось эвакуировать 49 человек, в том числе 9 детей.