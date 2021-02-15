Момент обрушения строительных лесов в центре Москвы попал на видео

Видео: Москва 24

Момент обрушения строительных лесов в Лубянском проезде в центре Москвы попал на видео.

На кадрах видно, как за спинами идущих вдоль здания пешеходов внезапно обрушиваются строительные конструкции. Один из прохожих успел убежать и не попасть под обломки, которые накрыли собой проезжую часть и тротуар.

Согласно данным МЧС, в результате происшествия пострадал один человек, он был госпитализирован. В ведомстве уточнили, что площадь обрушения составила 600 квадратных метров.

Движение транспорта в районе ЧП затруднено и осуществляется по одной полосе. Водителей попросили пользоваться альтернативными путями объезда.

Изменения коснулись также работы общественного транспорта. В районе метро "Китай-город" скорректированы маршруты автобусов № м5, м8, м9, м10, м27, 101, 144, 158 и 904. Кроме того, изменен порядок проезда электробуса № 38.