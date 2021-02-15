Один человек пострадал при обрушении строительных лесов в центре Москвы

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Одного человека госпитализировали после обрушения строительных лесов в центре Москвы, сообщили в Главном управлении МЧС России.

"По уточненной информации, пострадал 1 человек, был госпитализирован", – объяснили в ведомстве.

Согласно данным МЧС, площадь обрушения составила 600 квадратных метров. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Движение транспорта в районе чрезвычайного происшествия затруднено и осуществляется по одной полосе. Водителей попросили пользоваться альтернативными путями объезда.

Изменения коснулись также работы общественного транспорта. В районе метро "Китай-город" скорректированы маршруты автобусов № м5, м8, м9, м10, м27, 101, 144, 158 и 904. Кроме того, изменен порядок проезда электробуса № 38.

Об обрушении строительных лесов стало известно днем понедельника, 15 февраля. Инцидент произошел в Лубянском проезде. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб города.

