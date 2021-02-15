ЦБ предупредил банки о новой схеме краж со счетов юрлиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центробанк сообщил о новой схеме мошенничества с использованием банковского мобильного приложения, с помощью чего злоумышленники могут совершать хищение денег со счетов юридических лиц. Об этом пишет газета "Коммерсант".

В регуляторе подчеркнули, что атаки хакеров организованы на очень высоком уровне, а сами злоумышленники прекрасно разбираются в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и специфике обработки платежей.

В письме-предупреждении о новой схеме мошенничества приводится случай, когда хакер зашел в личный кабинет в мобильном приложении банка под реальным логином и паролем, а затем перевел его в режим отладки для подробного изучения структуры и порядка вызовов программного интерфейса ДБО.

"Зная все необходимые параметры API-запросов, атакующий формирует распоряжение на перевод денежных средств, указывая в поле "Номер счета отправителя" счет жертвы", – говорится в письме регулятора.

В ЦБ порекомендовали банкам ввести повышенный контроль за системами ДБО и провести все необходимые проверки.

Ранее Центробанк и МВД выявили новую схему телефонного мошенничества, которая стремительно набирает обороты в России, – злоумышленники представляются полицейскими и пугают граждан уголовным делом, выманивая у них личные данные.