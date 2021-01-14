Компания Group-IB рассказала о новой схеме мошенничества

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Новый вид мошенничества с использованием поддельных сайтов маркетплейсов и курьерских сервисов обнаружили специалисты международной компании Group-IB, говорится в сообщении организации.

Уточняется, что жертвами атак стали пользователи Румынии, Болгарии, Франции, Польши, Чехии, США, Украины, Узбекистана, Киргизии и Казахстана.

Эксперты рассказали, что русскоязычные мошеннические группы создают фейковые сайты магазинов и курьерских служб. На сервисах они выставляют объявления о продаже товаров по низкой цене. После этого продавцы, переведя общение с покупателем в мессенджер, высылают ему ссылку на оплату доставки товара через фейковый сайт. Таким образом, мошенники похищают средства и данные банковских карт пользователей.

"По оценкам аналитиков Group-IB, против пользователей из Румынии, Болгарии, Франции, Польши, Чехии, США, Украины, Узбекистана, Киргизии и Казахстана работают не менее 20 крупных группировок. В целом за 2020 год заработок всех преступных групп, использующих данную схему мошенничества, оценивается более чем в 6,2 миллиона долларов. Согласно прогнозам Group-IB, ущерб от "курьерской схемы" до конца года может вырасти", – сказано в документе.

Данная схема "Мамонт" была зафиксирована еще в 2019 году. Пик мошеннической деятельности пришелся на весну 2020 года. В частности, это связано и с пандемией коронавируса.

В организации подчеркнули, что летом было заблокировано 280 фейковых ресурсов, к зиме их число увеличилось до 3 тысяч сайтов.

Заместитель руководителя CERT-GIB Ярослав Каргалев отметил, что активная деятельность компании подстегнула переход мошеннических групп из России в другие страны.

По мнению экспертов, по данной схеме в настоящее время орудуют порядка 40 групп. При этом половина работает не в России. Уточняется, что если в нашей стране ущерб от мошеннической схемы может составить от 10 до 30 тысяч рублей, то в странах Европы он может быть гораздо выше.

"Проанализировав сообщения о выплатах в чат-ботах, аналитики Group-IB выяснили, что 20 из 40 активных групп ориентированы на зарубежные страны. В среднем они зарабатывают 60 752 доллара в месяц, но доходы разных групп неоднородны. В целом, общий ежемесячный заработок 40 самых активных действующих преступных групп оценивается как минимум в 522 731 доллар в месяц", – подчеркнули эксперты.

В компании рекомендуют быть внимательными при покупках и проверять сайты продавцов и курьерских служб.

"Доверяйте только официальным сайтам. Прежде чем ввести в какую-либо форму данные своей банковской карты – изучите адрес сайта, загуглите его и проверьте, когда он был создан. Если сайту пара месяцев – с большой долей вероятности он мошеннический", – предупредили эксперты.

Они добавили, что, ведя переписку с продавцами, не стоит переходить в мессенджеры. Также не стоит заключать сделки по предоплате.

"Оплачивайте только тогда, когда получили товар и убедились в его исправности. Большие скидки или суперакции – один из признаков того, что перед вами лот-приманка, а сам сайт создан мошенниками. Будьте осторожны!" – заключили в Group-IB.

Ранее сообщалось, что злоумышленники разработали новую схему обмана граждан при помощи мобильных приложений и социальной инженерии.

