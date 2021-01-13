В РЖД не подтвердили информацию об утечке данных своих клиентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Утечки персональных данных клиентов компании "Российские железные дороги" в связи с проникновением в сеть одного из подразделений не было. Об этом ТАСС заявили представители РЖД.

"РЖД проводит расследование по публикации в открытом источнике данных, связанных с информационной безопасностью одного из подразделений холдинга", – сказали в пресс-службе перевозчика.

Ранее в Сети появилась запись, где утверждалось об успешном проникновении в сеть РЖД. Автор материала заверял, что ему удалось получить доступ к изображениям с камер наружного наблюдения.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники разработали новую схему обмана граждан при помощи мобильных приложений и социальной инженерии.