Спецслужбы США допустили причастность России к хакерским атакам в декабре 2020 года

Фото: Москва 24

Спецслужбы США допустили причастность России к хакерским атакам на федеральные учреждения в декабре 2020 года. Соответствующее заявление было опубликовано агентством по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA), входящем в министерство внутренней безопасности страны.

В ведомстве заявили о вероятности того, что "исполнитель целенаправленной кибератаки, вероятно, происходит из России". Предполагаемый организатор несет полную ответственность за большинство или все выявленные кибератаки на правительственные и неправительственные сети.

"Мы считаем, что она (кибератака. – Прим. Ред.) была и остается попыткой получить разведданные. <...> Мы предпринимаем все необходимые шаги, чтобы оценить полный масштаб этих действий и дать соответствующий ответ", – сообщается в документе.

Известно, что операция по выявлению виновников атаки проводилась совместно агентством национальной безопасности, ФБР, CISA и управлением Национальной разведки. Спецслужбам удалось установить, что из порядка 18 тысяч пострадавших от атаки клиентов компании SolarWinds Orion только небольшое число подверглись злонамеренной активности в их сетях.

"Мы обнаружили меньше десяти правительственных ведомств, которые входят в эту категорию, и работаем над тем, чтобы выявить и оповестить неправительственные учреждения, которые также могли пострадать", – передает сообщение ведомства РИА Новости.

Там также определили кибератаку как "серьезный взлом". В данный момент власти работают над устранением его последствий.

Крупное вторжение хакеров было осуществлено через программное обеспечение фирмы SolarWinds. По мнению американских властей, злоумышленники хотели нарушить работу правительственных учреждений.

Президент США Дональд Трамп позже заявлял, что за хакерской атакой на ряд ведомств США может стоять не Россия, а Китай. Политик отмечал, что масштаб хакерского нападения в действительности меньше, чем представили журналисты.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал о непричастности Москвы к хакерским атакам. Представитель Кремля подчеркивал, что "любые обвинения России в причастности абсолютно голословны".