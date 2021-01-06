Спецслужбы США допустили причастность России к хакерским атакам в декабре 2020 года

01:56
Фото: Москва 24
Спецслужбы США допустили причастность России к хакерским атакам на федеральные учреждения в декабре 2020 года. Соответствующее заявление было опубликовано агентством по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA), входящем в министерство внутренней безопасности страны.
В ведомстве заявили о вероятности того, что "исполнитель целенаправленной кибератаки, вероятно, происходит из России". Предполагаемый организатор несет полную ответственность за большинство или все выявленные кибератаки на правительственные и неправительственные сети.
"Мы считаем, что она (кибератака. – Прим. Ред.) была и остается попыткой получить разведданные. <...> Мы предпринимаем все необходимые шаги, чтобы оценить полный масштаб этих действий и дать соответствующий ответ", – сообщается в документе.
Известно, что операция по выявлению виновников атаки проводилась совместно агентством национальной безопасности, ФБР, CISA и управлением Национальной разведки. Спецслужбам удалось установить, что из порядка 18 тысяч пострадавших от атаки клиентов компании SolarWinds Orion только небольшое число подверглись злонамеренной активности в их сетях.
"Мы обнаружили меньше десяти правительственных ведомств, которые входят в эту категорию, и работаем над тем, чтобы выявить и оповестить неправительственные учреждения, которые также могли пострадать", – передает сообщение ведомства РИА Новости.
Там также определили кибератаку как "серьезный взлом". В данный момент власти работают над устранением его последствий.
Крупное вторжение хакеров было осуществлено через программное обеспечение фирмы SolarWinds. По мнению американских властей, злоумышленники хотели нарушить работу правительственных учреждений.
Президент США Дональд Трамп позже заявлял, что за хакерской атакой на ряд ведомств США может стоять не Россия, а Китай. Политик отмечал, что масштаб хакерского нападения в действительности меньше, чем представили журналисты.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал о непричастности Москвы к хакерским атакам. Представитель Кремля подчеркивал, что "любые обвинения России в причастности абсолютно голословны".
Массовая кибератака затронула правительство США на всех уровнях
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: