Генпрокурор США обвинил Россию в кибератаках на Минфин и Минэнерго

21:07
Фото: АР/Michael Reynolds/Pool
Генпрокурор США Уильям Барр сообщил, что Россия стоит за недавними кибератаками на американские ведомства.
"С оценкой госсекретаря я согласен. Очевидно, что за этим стоят русские. Обсуждать это сверх того я не собираюсь", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее попытки американских СМИ обвинить РФ в хакерских атаках прокомментировали в российском посольстве в США. Там заявили, что подобные нападения не соответствуют национальным интересам России и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Представители ведомства подчеркнули, что РФ активно продвигает многосторонние и двусторонние отношения по кибербезопасности.
В октябре США обвинили шестерых россиян в причастности к серии кибератак в мире. Помимо того, говорилось, что спецслужбы Российской Федерации хотели сорвать Олимпиаду в Токио. Кремль заявил, что подобных планов, направленных на срыв спортивного события, у спецслужб не было.
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