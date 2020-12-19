Пушков оценил решение США закрыть генконсульства в России

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Сенатор Алексей Пушков критически отозвался о решении США сократить число генконсульств в России до одного, в Москве. Об этом сообщает он заявил в своем Telegram-канале.

По мнению политика, заявления о том, что данная мера вызвана экономией, не соответствуют действительности.

"Экономия в 3,2 миллиона долларов – это смешно. <…> Это политическое решение", – заявил Пушков.

По мнению представителя Совета Федерации, закрытие генконсульств – это элемент "ледяной войны" между США и Россией.

Ранее стало известно, что в США приняли решение закрыть диппредставительство во Владивостоке. Кроме того, приостановят работу генконсульства в Екатеринбурге.