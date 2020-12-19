США закроют два генконсульства в России

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США приняли решение закрыть генконсульство во Владивостоке и приостановить работу представительства в Екатеринбурге.

Как сообщил ТАСС сотрудник Госдепартамента, решение принял госсекретарь Майкл Помпео "в тесной консультации" с послом США в РФ Джоном Салливаном.

Дипломат отметил, что это сделано "в рамках постоянных усилий по обеспечению безопасной и надежной работы дипломатической миссии США в РФ".

Он добавил, что решение "принято для оптимизации работы" и выразил уверенность, что персонал посольства США в Москве справится с продвижением интересов в России.

По данным Associated Press, администрация Дональда Трампа уже уведомила Конгресс США. Дипломаты из генконсульств – в общей сложности 10 человек – будут переведены на работу Москву.

Агентство утверждает, что закрытие консульств связано с решением российских властей в 2017 году сократить численность сотрудников американских дипмиссий на территории РФ.

Таким образом, посольство в Москве останется единственным диппредставительством Соединенных Штатов в РФ. Генконсульство в Санкт-Петербурге было закрыто 31 марта 2018 года.