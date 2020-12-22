Минторг США ввел экспортные ограничения против 45 российских компаний

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Минторг США обнародовал ограничительный список из 103 российских и китайских компаний, связанных с вооруженными силами. Об этом информирует РИА Новости.

Уточняется, что в список попали 45 российских и 58 китайских компаний, против которых США введут экспортные ограничения.

В частности, в ограничительный список Минторга США попали Минобороны РФ, Служба внешней разведки России, "Ростех", "Рособоронэкспорт" и другие крупные предприятия. Кроме того, ограничения затронули специальный летный отряд "Россия", который перевозит российского президента.

В документе Минторга США сообщается, что указанные компании являются лишь первым траншем предприятий, конечным потребителем продукции которых являются военные.

Ранее генпрокурор США обвинил Россию в кибератаках на Минфин и Минэнерго. Уильям Барр заявил, что согласен с оценкой американского госсекретаря.