Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

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Злоумышленники разработали новую схему обмана граждан при помощи мобильных приложений и социальной инженерии. Об этом сообщает "Коммерсант".

Директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский рассказал, что мошенники звонят по телефону и предлагают жертве работу на выгодных условиях. Они просят установить программу из Play Market. Однако она оказывается с вирусом, который предоставляет доступ к личному кабинету в банковских приложениях пользователя.

"Новая схема комбинирует подходы хакеров и "звонарей" – специалисты по переговорам настойчиво просят поставить безобидную на первый взгляд программу, а в нее уже хакеры зашили средства управления", – объяснил Музалевский.

Специалист выразил мнение, что под удар могут попасть люди, которые остались без работы.

Ранее сообщалось, что в России появился новый вид мошенничества с использованием социальной инженерии и технологии подделки голоса.

Сотрудники компаний в области информационной безопасности рассказали, что мошенники при помощи технологии deepfake изменяют голос на нужный, чтобы представиться другом или коллегой потенциальной жертвы. Отмечается, что во время общения они просят оплатить счет.