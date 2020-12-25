Новый вид мошенничества появился в России

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В России появился новый вид мошенничества с использованием социальной инженерии и технологии подделки голоса, сообщает газета "Известия".

Сотрудники компаний в области информационной безопасности рассказали, что мошенники при помощи технологии deepfake изменяют голос на нужный, чтобы представиться другом или коллегой потенциальной жертвы. Отмечается, что во время общения они просят оплатить счет.

Начальник отдела информационной безопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд со ссылкой на данные МВД, в свою очередь, отметил, что мошенники начали прибегать к новой схеме, делая звонки якобы из правоохранительных органов с запросом номера банковской карты, CVV и когда из СМС.

При этом специалисты заверяют, что пик звонков якобы из банков пока не пройден. По их мнению, в будущем мошенники будут переходить на клиентов менее крупных банков, которым звонки такого рода поступали редко. Также эксперты считают, что в следующем году участятся сообщения и звонки якобы с выигрышем, который можно будет забрать только после оплаты комиссии.

Тем временем руководитель центра мониторинга Angara Professional Assistance Максим Павлунин посоветовал не забывать про мошеннические схемы через электронную почту. Он рекомендовал в целях личной безопасности не открывать вложения из недостоверных источников, а при получении подозрительных писем сразу обратиться в службу информационной безопасности.

Ранее консультант по финансовой грамотности проекта Минфина РФ Елена Бобкова рассказала, что одним из главных признаков мошенничества является обязательное условие внесения предварительного взноса, причем, как правило, наличными. Также, по ее мнению, потенциальных инвесторов должна смутить реферальная система работы организации, когда от них просят приводить новых клиентов.