Эксперты дали советы, как не стать жертвой мошенников в уходящем году

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На фоне кризиса пандемии и появления новых технологий мошенники все чаще используют новые способы обмана, предлагая россиянам вложиться в криптовалюту и разработку "нанотехнологий". Эксперты рассказали, на что стоит обратить внимание, чтобы не попасться на уловку преступников, передает News.ru.

Консультант по финансовой грамотности проекта Минфина РФ, эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова предупреждает, что одним из главных признаков мошенничества является обязательное условие внесения предварительного взноса, причем, как правило, наличными. Также потенциальных инвесторов должна смутить реферальная система работы организации, когда от них просят приводить новых клиентов.

"Вариаций мошеннических схем достаточно много, но если взвешенно оценить все красивые обещания быстрого дохода, проверить правоустанавливающие документы организаторов (включая наличие действующей лицензии), внимательно почитать документы, которые вам предлагают подписать (перед тем, как отдавать деньги), выявить возможные риски, то есть подойти к решению задачи финансово грамотно, то вы сможете избежать печальной участи рядового участника какой-нибудь финансовой пирамиды", – рассказала Бобкова.

Другим признаком мошенничества является обещание гарантированного дохода и отсутствия рисков. По закону инвестиционным компаниям гарантировать доход запрещено, а о возможных рисках потери денег им предписано предупреждать всех вкладчиков.

По данным Центробанка, основным трендом 2020 года стали финансовые пирамиды, замаскированные под организацию инвестиций в псевдокриптовалюту. Около четверти всех выявленных финансовых мошеннических схем были построены по такому принципу. Еще одним популярным способом обмана стали предложения инвестировать в якобы успешный и бурно развивающийся бизнес с высокой доходностью. Рекламируют такие схемы организаторы через социальные сети и онлайн-игры.

"Кроме того, появился новый вид "криптопирамид", маскирующихся под игру. Помните, что сделки с играми и пари всегда заключаются на ваш страх и риск, то есть в случае проигрыша в игре никто вам возвращать потерянное не должен. Что касается криптовалюты, то нужно помнить, что для операций с ней посредники не нужны. Если человек заинтересован в этой теме, он может сам покупать известные виды криптовалюты (биткоин, эфириум) и торговать ими на известных площадках", – предупредил юрист Александр Желватых.

Однако, как отметил эксперт Национального центра финансовой грамотности, гендиректор Высшей школы современного образования Игорь Григорьянц, популярность криптовалютных пирамид начала уменьшаться. Теперь мошенники осваивают привлечение доверчивых россиян к инвестированию в "высокотехнологичные зарубежные проекты".

"Это когда вам предлагают вложить средства в медицинские или иные "нанотехнологии", включая вакцину от коронавируса. Основной упор делается на наличие зарубежных партнеров. Сегодня, как и в 90-е годы, для многих россиян регистрация юридического лица за рубежом является признаком стабильности. Порядок регистрации юрлица на Западе по уровню сложности ничем не отличается от нашего, поэтому создать фирму-однодневку за рубежом для квалифицированных мошенников не составляет труда", – сказал Григорьянц.

При поступлении выгодного на первый взгляд предложения эксперты советуют узнать на сайте или у представителя компании ее название и регистрационный номер (ОГРН), выяснить на сайте Федеральной налоговой службы дату ее создания и проверить по картотеке арбитражных дел наличие судебных разбирательств. Кроме того, в банке исполнительных производств можно проверить наличие у компании задолженностей, а на сайте Центробанка – ее лицензию.

Ранее Банк России составил список основных признаков телефонных мошенников. Перечень был направлен в банки для информирования их клиентов. К явным признакам телефонных мошенников ЦБ относит неожиданные звонки или СМС. Далее клиента должно насторожить, если разговор с незнакомцем касается перевода денег или оплаты чего-либо.