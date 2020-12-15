Пенсионерка передала 2,5 млн рублей человеку, притворившемуся курьером банка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московская пенсионерка передала 2,5 миллиона рублей человеку, который представился курьером банка, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МВД РФ.

Отмечается, что пожилая женщина 1944 года обратилась в полицию. Она заявила, что с начала декабря она получала сообщения от якобы сотрудников банка. После этого к ней пришел человек, представившийся курьером. Он сообщил, что ему необходимо забрать деньги "в целях сохранения".

"Она передала ему 2,5 миллиона рублей, после чего поняла, что стала жертвой обмана", – сообщили в ведомстве.

Там добавили, что пенсионерка снимала эти деньги с карты в период с 23 ноября по 7 декабря. В связи с инцидентом была инициирована проверка.

Ранее неизвестный мужчина выманил у 46-летней москвички 2,3 миллиона рублей. Она познакомилась с ним в интернете, и через некоторое время он предложил ей купить жилье для совместного проживания. После получения средств мужчина перестал выходить на связь и отключил телефон.