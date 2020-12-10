В Москве нетрезвый молодой человек перевел интернет-мошенникам 1,7 млн рублей

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В Москве 18-летний молодой человек перевел мошенникам 1,7 миллиона рублей по сообщению о розыгрыше 100 тысяч рублей в одном из Telegram-каналов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Потерпевший обратился в полицию 8 декабря, сообщив что 3 декабря увидел сообщение о розыгрыше денег в Telegram-канале .

Для того чтобы выиграть 100 тысяч рублей, было необходимо делать ставки от 250 рублей с интервалом до 10 минут. Согласно правилам, игра велась на выбывание и победителями становились последние два участника, которые получали приз и все вложенные деньги.

"Молодой человек решил принять участие и перевел на указанный счет 250 рублей. Потерпевший находился в алкогольном опьянении и быстро вошел в азарт. Переписывался с организатором по имени Сергей. За время игры перевел на указанный счет от 250 рублей до 150 тысяч рублей, пока на карте не закончились деньги. Далее он стал переводить средства с другой банковской карты, пока на ней тоже не осталось денег. В общей сложности молодой человек перевел 1,7 миллиона рублей", – рассказал источник.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, полицейские устанавливают все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что жители России стали чаще сталкиваться с мошенниками в Сети во время пандемии.

Опрос Центра социологических исследований АНО "Диалог" показал, что количество обманутых россиян за пандемию возросло в два раза. Чаще всего участники опроса сталкивались с мошенничеством в соцсетях (55%), через мобильную связь (46%) и личную электронную почту (20%).