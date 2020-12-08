Около 26 млн рублей украли у мужчины в Москве при обмене валюты

10:48
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Мошенники похитили у мужчины почти 26 миллионов рублей под предлогом их обмена на доллары в помещении, оборудованном под обменный пункт в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
Отмечается, что заявление в полицию мужчина написал накануне.
"Неизвестные в помещении, оборудованном под пункт обмена валюты, в Большом Дровяном переулке, доме 18, обманув заявителя, который прибыл по адресу, под предлогом обмена рублей на доллары похитили принадлежащие мужчине деньги в сумме 25 940 000 рублей", – сообщили в пресс-службе.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Москве проводят проверку по факту передачи девушке-курьеру фальшивых пятитысячных купюр за доставленный смартфон в Южном Бутове. Девушка попыталась внести эти купюры в банкомат, но банкомат их не принял. После этого она обратилась в полицию, так как заподозрила, что купюры фальшивые.
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