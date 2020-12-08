Злоумышленник расплатился с курьером фальшивыми пятитысячными купюрами в Москве

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Фото: depositphotos/daksel
Сотрудники полиции в Москве проводят проверку по факту передачи девушке-курьеру фальшивых пятитысячных купюр за доставленный смартфон в Южном Бутово, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Там рассказали, что в полицию поступило заявление от девушки, работающей курьером. Она сообщила, что ей пришел заказ на доставку смартфона стоимостью 40 тысяч рублей по адресу улица Старонародная, дом 4, за который она взялась. Прибыв по адресу, она встретилась с заказчиком и передала ему смартфон – молодой человек расплатился за него восемью купюрами по 5000 рублей.
"Позже заявительница пыталась внести эти купюры через банкомат, но банкомат их не принял. После чего она обратилась в полицию, так как заподозрила, что купюры фальшивые. По данному факту проводится проверка", – сказали в полиции.
В МВД рассказали, что чаще всего в России подделывают купюры номиналом тысячу и пять тысяч рублей, а также 500 евро и 100 долларов. Денежные знаки номиналом 200 и 2000 рублей, которые ввели в 2017 году, подделывают гораздо реже.
Ранее правоохранители пресекли масштабное производство фальшивых денег в Ростовской области, Москве, Санкт-Петербурге и Дагестане. Задержаны лидер и участник преступного сообщества. По версии следствия, купюры номиналом 1000 и 5000 рублей печатались в подпольной типографии в Махачкале.
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