МВД пресекло масштабное производство фальшивых денег

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В Ростовской области, Москве, Санкт-Петербурге и Дагестане пресечено масштабное производство фальшивых денег. Задержаны лидер и участник преступного сообщества, рассказали ТАСС в пресс-службе МВД.

По версии следствия, купюры номиналом 1000 и 5000 рублей печатались в подпольной типографии в Махачкале, а затем доставлялись для сбыта на территории Дагестана, Москвы и Санкт-Петербурга, Волгоградской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Саратовской областей и Ставропольского края, и других регионов РФ.

Ранее полицейские задержали в подмосковном Подольске злоумышленника с крупной партией поддельных купюр. В роли покупателя выступил один из правоохранителей. Он и получил поддельные купюры от злоумышленника.

В МВД рассказали, что чаще всего в России подделывают купюры номиналом тысячу и пять тысяч рублей, а также 500 евро и 100 долларов. Денежные знаки номиналом 200 и 2000 рублей, которые ввели в 2017 году, подделывают гораздо реже.