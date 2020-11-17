В Подольске задержали злоумышленника с крупной партией поддельных купюр

Фото: 50.мвд.рф

Полицейские задержали в подмосковном Подольске злоумышленника с крупной партией поддельных купюр, сообщает "Дни.ру".

В роли покупателя выступил один из правоохранителей. Он и получил поддельные купюры от злоумышленника.

Подозреваемым оказался гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Ранее он уже был судим. По факту случившегося проводится расследование.

Чаще всего в России подделывают купюры номиналом в тысячу и пять тысяч рублей, а также 500 евро и 100 долларов. Как отмечают в полиции, доля фальшивых купюр в общей массе относительно мала. При этом денежные знаки номиналом в 200 и 2000 рублей, которые ввели в 2017 году, подделывают гораздо реже.

За первое полугодие минувшего года в МВД выявили 41 тысячу фальшивых купюр. Большая часть из которых пришлась на рубли (39,5 тысячи против 1,9 тысячи иностранной валюты).

