В МВД назвали самые популярные купюры у фальшивомонетчиков

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Чаще всего в России подделывают купюры номиналом в тысячу и пять тысяч рублей, а также 500 евро и 100 долларов. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как отмечают в полиции, доля фальшивых купюр в общей массе относительно мала. При этом денежные знаки номиналом в 200 и 2000 рублей, которые ввели в 2017 году, подделывают гораздо реже.

За первое полугодие минувшего года в МВД выявили 41 тысячу фальшивых купюр. Большая часть из которых пришлась на рубли (39,5 тысячи против 1,9 тысячи иностранной валюты).

Ранее сообщалось, что ЦБ может выпустить в оборот монету номиналом 50 рублей. Заинтересованность в этой монете проявили представители вендинговой индустрии.

Предполагается, что новая монета должна прослужить примерно 25–30 лет. В Центробанке подчеркнули, что вопрос будет пристально рассмотрен, если действительно возникнет объективная необходимость в таких монетах.

