Арестован подозреваемый в обмене 2 млн фальшивых долларов на драгоценные камни

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Столичный суд арестовал подозреваемого в обмене двух миллионов фальшивых долларов на драгоценные камни, сообщает Агентство "Москва". В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

С заявлением в полицию обратился 80-летний москвич. По его словам, он заключил договор о займе, после чего передал людям, представившимся сотрудниками финансовой организации, сумку с драгоценными камнями. Взамен он получил деньги, а позднее обнаружил, что купюры поддельные. Сумма ущерба составила 2 миллиона долларов.

Установлено, что заявитель нашел фирму, готовую дать заем под его коллекцию. Он направил представителю компании фотографии камней и сертификатов на них. Договорившись о встрече, он приехал со знакомым в офис на улице Маршала Мерецкова. Там они осмотрели камни и деньги.

После подписания договора клиенту сообщили, что сумку с деньгами им поднесут к выходу. Уже дома у него возникли сомнения в их подлинности. В банке мужчине подтвердили, что деньги ненастоящие.

Оперативники смогли быстро установить и задержать подозреваемого в мошенничестве. Вместе с ним также были задержаны еще два человека. Подозреваемого задержали в Жуковском, им оказался 34-летний житель Московской области.