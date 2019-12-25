У пенсионера в Москве купили драгоценные камни за билеты "банка приколов"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский пенсионер продал коллекцию драгоценных камней за билеты "банка приколов". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в столичной полиции.

В правоохранительные органы обратился 80-летний пенсионер. Он рассказал, что продал свою коллекцию драгоценных камней за 2 миллиона долларов в купюрах "банка приколов".

Оперативники смогли быстро установить и задержать подозреваемого в мошенничестве. Вместе с ним также были задержаны еще два человека. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее суд вынес приговор по делу о мошенничестве в отношении двух жителей Йошкар-Олы. Подсудимый разработал схему хищения денег у иностранцев и привлек к этому свою сестру. Он регистрировался на сайтах знакомств под женскими именами и переписывался с иностранцами. Затем его сестра звонила им и под различными предлогами просила прислать денег.

