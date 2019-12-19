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Общество

14:46

Брат с сестрой под видом "невест" выманивали деньги у иностранцев

суды общество происшествия

Фото: depositphotos/blinow61

Суд вынес обвинительный приговор по делу о мошенничестве в отношении двух жителей Йошкар-Олы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МВД России.

По данным полиции, мужчина разработал схему хищения денег у иностранцев при онлайн-знакомствах и привлек к этому свою сестру. Он регистрировался на сайтах знакомств под женскими именами и переписывался с иностранцами. Затем его сестра звонила им и под различными предлогами просила прислать денег.

Установлено, что с 2015 по 2017 год брат с сестрой похитили более 900 тысяч рублей у шести граждан Литвы.

Согласно решению суда, мужчине назначено наказание в виде принудительных работ сроком на четыре года с удержанием 10% от заработной платы в пользу государства. Его сестра получила 2,6 года условно с трехлетним испытательным сроком.

Ранее в Москве задержали 27-летнего бывшего работника авиакомпании "Победа", который подозревается в причастности к мошенничеству. С заявлением в полицию обратилась 24-летняя жительница Химок. Она сообщила, что ее знакомый за деньги обещал посодействовать ее устройству в "Аэрофлот" стюардессой.

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