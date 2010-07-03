Мошенник выманил у девушки деньги, обещая устроить стюардессой

В Москве задержали 27-летнего бывшего работника авиакомпании "Победа", который подозревается в причастности к мошенничеству. Об этом пишет Агентство "Москва".
Отмечается, что с заявлением в полицию обратилась 24-летняя жительница Химок. Она сообщила, что ее знакомый по имени Павел за материальное вознаграждение обещал посодействовать ее устройству на работу в "Аэрофлот" стюардессой. Место девушка так и не получила, а Павел в какой-то момент перестал выходить на связь.
Как удалось выяснить сотрудникам правоохранительных органов, в 2017 году Павел устроился в авиакомпанию "Победа" и был допущен до работы в воздухе. Уже через полгода молодой человек уволился, успев за это время завести знакомства со многими девушками через интернет. Одна из новых знакомых Павла попросила его посодействовать с трудоустройством. Тот согласился сделать это за деньги, хотя в действительности не обладал такими возможностями. Всего молодой человек похитил почти 80 тысяч рублей.
Информации о возбуждении уголовного дела в настоящий момент нет.
Ранее полиция задержала двоих подозреваемых в разбойном нападении на мужчину в столичном районе Зюзино. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, злоумышленники похитили сумку, в которой находилось 2,5 миллиона рублей. Задержанными оказались жители Северо-Кавказского региона.
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