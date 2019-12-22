Люди в медицинских масках украли у безработного около 10 миллионов в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На севере Москвы двое злоумышленников в медицинских масках напали на безработного. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Инцидент произошел в доме на Ставропольском проезде.

Двое неизвестных подкараулили мужчину в подъезде дома, избили его и после этого отобрали сумку, в которой находились денежные средства в размере 1 миллиона рублей и 135 тысяч долларов.

"Общий материальный ущерб составил около 9 миллионов 440 тысяч рублей", – сообщили в главке.

Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ ("Грабеж").

Ранее также сообщалось о краже у безработной. У нее с банковской карты мошенники украли полтора миллиона рублей.