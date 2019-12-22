Полтора миллиона украли с банковской карты безработной в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве у безработной женщины с банковской карты украли 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Неизвестные представились сотрудниками банка и осуществили мошеннический замысел, обманув владелицу карты.

"На телефон неработающей неоднократно звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками банка, которые обманным путем совершили кражу с банковской карты данного банка денежных средств в сумме 1 миллион 500 тысяч рублей", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").

Ранее магазин ножей обокрали на 7,7 миллиона рублей в Москве. Злоумышленники путем отжатия оконной рамы проник в магазин импортных ножей, взломал сейф и выкрал оттуда денежные средства.