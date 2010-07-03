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Происшествия

07:58

Сотрудница банка с сыном украли 8 миллионов рублей у пенсионера в Москве

происшествия криминал город

Фото: depositphotos/dedivan1923

Сотрудница банка с сыном попытались украсть порядка 8 миллионов рублей у пенсионера в столице. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление официального представителя МВД России Ирины Волк.

Она рассказала, что в полицию с заявлением обратился 83-летний москвич. Пенсионер сообщил, что с его банковского счета пропали порядка 8 миллионов рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались сотрудница банка и ее сын.

"Оперативниками уголовного розыска ГУ МВД России по Москве во взаимодействии со службой безопасности одного из крупных банков установлены и задержаны двое подозреваемых в попытке хищения денежных средств у пожилого мужчины", – проинформировали в МВД.

Как отметила Волк, женщина изменила владельца расчетного счета пенсионера на своего знакомого. При этом закончить операцию по обналичиванию преступники не успели.

В результате обысков у задержанных обнаружили 7,5 миллиона рублей. Происхождение денежных средств предстоит установить следователям.

В ГУ МВД по Москве открыто уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее москвичка перевела лжесотруднику банка 4,4 миллиона рублей. По факту происшествия полицейскими проводится проверка.

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