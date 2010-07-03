Москвичка перевела лжесотруднику банка 4,4 миллиона рублей

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Полицейские проведут проверку по факту хищения денег с банковского счета женщины. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник.

В полицию обратилась 67-летняя москвичка. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Он предупредил женщину о несанкционированном списании средств и продиктовал номер "резервного счета", куда ей было необходимо перевести все свои деньги "в целях безопасности".

Заявительница перевела мошеннику 4,4 миллиона рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в России появится система мониторинга, чтобы автоматически выявлять сомнительные денежные переводы, которые делаются без ведома владельцев банковских счетов.

Единый мониторинг позволит отслеживать сомнительные операции через платежные системы "Мир", Visa и MasterСard. Подозрительные переводы будут выявляться автоматически, а затем проверяться в ручном режиме.

