Злоумышленник пытался оформить банковскую карту по паспорту вратаря "Спартака"

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

"Тинькофф банк" выявил попытку оформить дебетовую карту по поддельному паспорту футбольного вратаря "Спартака" Артема Реброва, сообщает Агентство "Москва".

Злоумышленник по поддельному паспорту с вклеенной фотографией хотел оформить и активировать карту, но не успел ею воспользоваться. Банк связался через видеозвонок с самим Ребровым и подтвердил факт попытки мошенничества.

"Мы уже сотрудничаем с СБ "Спартака" и с правоохранительными органами, которым передадим имеющиеся у нас данные", – заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что полиция Москвы начала проверку обращения директора по безопасности футбольного клуба "Спартак" Максима Шумилова из-за банковского мошенничества. Вратарь Ребров объяснил, что с ним связались представители "Тинькофф банка" и сообщили, что на паспорт вратаря была открыта кредитная карта. Сам спортсмен в банк не обращался.