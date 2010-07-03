Российский банк сотрудничает с полицией из-за возможного хищения 5 млн рублей у клиента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Тинькофф Банк" сотрудничает с полицией в связи с возможным хищением свыше пяти миллионов рублей со счета юрлица, которое является клиентом кредитной организации.



Как сообщили в пресс-службе банка Агентству "Москва" в истории с ООО "Пегас" множество несостыковок.

"К сожалению, клиент решил разбираться с данной ситуацией не напрямую с банком или самостоятельно, а через аккаунт своего друга в Facebook. Факты в этой ситуации такие: банк предоставил все данные полиции в полном объеме 27 сентября и намерен дальше участвовать в расследовании, а также готов поделиться отдельными фактами", – говорится в сообщении.

Как отмечается, банк планирует сотрудничать напрямую с гендиректором, чтобы выяснить все детали произошедшего.

В пресс-службе пояснили, что в документах утверждается, что гендиректор является единственным сотрудником в штате, однако в чате он переписывается по вопросам выплаты заработной платы своим сотрудникам. Кроме того, гендиректор консультируется на тему выплаты премий через комиссии по трудовым спорам (КТС).

В пресс-службе пояснили, что когда в банк поступили удостоверения КТС, сотрудник кредитной организации позвонил гендиректору на контактный номер, который был указан при открытии счета и который не менялся.

"Клиент подтвердил исполнение двух КТС из четырех, назвал и ФИО сотрудников-получателей денег, и точные суммы, заявленные в КТС. По двум остальным КТС клиент ответил, что самостоятельно рассчитался с сотрудниками. Это подтверждается записями звонков, которые банк предоставит полиции для проведения расследования", – сообщили в пресс-службе.

По некоторым данным, злоумышленники оформили перевод со счета строительной фирмы "Пегас" на сумму более чем 5,3 миллиона рублей без ведома владельца.

Друг пострадавшего предпринимателя Михаил Жуховицкий сообщил, что 16 сентября в отделение банка на Волоколамском шоссе пришли два человека и якобы юрист. Они заявили, что владелец фирмы задолжал им по три миллиона рублей каждому за два месяца работы, и предъявили удостоверение КТС с их же подписями. Сотрудники банка перевели срочным платежом всю сумму, даже не созвонившись с владельцем компании.

Ранее сообщалось, что прокуратура Северо-Восточного административно округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней экс-сотрудницы банка. Женщина похитила деньги у 457 вкладчиков. Она выдавала вкладчикам якобы заключенные от имени банка договоры и приходные кассовые документы, подтверждающие внесение наличных. При этом наличные она не вносила в кассу банка, а забирала себе. Подозреваемую задержали в январе прошлого года.