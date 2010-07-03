Бывшая сотрудница банка похитила у вкладчиков 420 миллионов рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прокуратура Северо-Восточного административно округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней экс-сотрудницы банка. Женщина похитила деньги у 457 вкладчиков.

"По версии следствия, злоумышленница была сотрудницей Московского кредитно-кассового офиса одного из коммерческих банков. Занимая данную должность, она вводила в заблуждение граждан, которые обращались в кредитное учреждение для открытия счета, относительно своих намерений заключить договоры банковских вкладов. При этом девушка действовала в составе организованной преступной группы", – сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Женщина выдавала вкладчикам якобы заключенные от имени банка договоры, приходные кассовые документы, подтверждающие внесение наличных. При этом наличные она не вносила в кассу банка, а похищала.

У банка в ноябре 2016 года была отозвана лицензия. Вкладчикам было отказано в выплате возмещения, предусмотренного законом "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ". Злоумышленница причинила вкладчикам ущерб на сумму более 420 миллионов рублей.

Женщина скрывалась от следствия за границей. Ее объявили международный розыск.

18 января 2018 года она была задержана. Ее экстрадировали в Россию. Вину в совершении преступлений обвиняемая признала.

Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Женщину заключили под стражу.

