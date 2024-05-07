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Открытое горение в цехе по производству кирпича в Смоленске ликвидировано
Фото: МЧС России
Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству кирпича в Смоленске. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
"В Смоленске пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", – указано в сообщении.
В МЧС добавили, что на данный момент производится разбор и проливка конструкций.
О пожаре в Смоленске стало известно вечером 6 мая. Тогда в МЧС заявляли о распространении огня на площади 1,5 тысячи "квадратов".
Пожар впоследствии удалось локализовать на площади в две тысячи квадратных метров. В его тушении принимали участие 67 специалистов и 23 единицы техники.
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