Открытое горение в цехе по производству кирпича в Смоленске ликвидировано

Фото: МЧС России

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству кирпича в Смоленске. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В Смоленске пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", – указано в сообщении.

В МЧС добавили, что на данный момент производится разбор и проливка конструкций.

О пожаре в Смоленске стало известно вечером 6 мая. Тогда в МЧС заявляли о распространении огня на площади 1,5 тысячи "квадратов".

Пожар впоследствии удалось локализовать на площади в две тысячи квадратных метров. В его тушении принимали участие 67 специалистов и 23 единицы техники.